Assalto alla banca Unicredit di Modugno nella notte

Il bancomat della filiale di UniCredit di Modugno (Bari) è stato fatto esplodere intorno alle 4 della notte scorsa. Ad agire un gruppo di persone che avrebbe inserito nell’erogatore automatico di banconote del materiale esplosivo. La deflagrazione ha svegliato chi risiede a ridosso di via Roma dove si trova la banca. Non è chiaro se il colpo sia riuscito ma i danni alla filiale sono ingenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza della zona per acquisire le immagini e ricostruire la dinamica dell’assalto. Sempre nella notte un altro assalto con il sistema della “marmotta” ad uno sportello bancomat della filiale della Banca popolare di Milano di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Intorno alle 5 del mattino, stando ad una prima ricostruzione , una banda composta da almeno tre persone ha inserito e fatto deflagrare l’esplosivo nella fessura erogatrice. Ancora da accertare se il colpo sia stato portato a termine e a quanto ammonti l’eventuale bottino. Ingenti i danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere a servizio dell’istituto di credito e di quelle delle attività vicine. I vigili del fuoco si sono occupati invece della bonifica e messa in sicurezza dell’area.