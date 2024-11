Bari, attesa per la Meloni: possibili ritardi ai bus

In previsione della visita del premier Giorgia Meloni, prevista domani, venerdì 29 novembre 2024 dalle ore 10:00, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle Autorità e comunque sino a cessate esigenze, i bus circolanti su via Gentile potrebbero subire disagi nella circolazione e ritardi sugli orari previsti.

Potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee 2/, 9, 12/, 23 e CPJ che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalle stesse.

In caso di incrocio con l’entourage delle Autorità, i bus dovranno attenderne il passaggio. Eventuali variazioni al servizio saranno disposte dal Centro Operativo e/o dai Coordinatori e Addetti esterni.