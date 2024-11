Bari, attorialità e musica: al Fornelli in scena ‘Asteriore’

Il mito del Minotauro, a cui Borges ha dato vita in un racconto, si fa teatro all’Istituto penitenziario minorile ‘N. Fornelli’ di Bari in una versione che unisce attorialità e musica. Dall’11 al 13 dicembre alle ore 20.30 la Compagnia Sala Prove – nata dall’omonimo progetto di Teatri di Bari che da oltre 25 anni viene curato all’interno del carcere minorile da Lello Tedeschi – porta in scena lo spettacolo Asterione. Il signore delle stelle’, ispirato a La casa di Asterione di Borges. “Con Pinocchio e Amleto questo racconto è tra i miti fondativi del nostro fare teatro in un carcere minorile – racconta il regista Lello Tedeschi – e ci siamo tornati di frequente, sin dal 2002. Ora ne proponiamo una versione scenica speciale, con musiche eseguite dal vivo e composte dal musicista Tommaso Scarimbolo con il giovane detenuto attore protagonista a margine di uno specifico percorso laboratoriale dedicato alla ricerca musicale e sonora.

Lo spettacolo ci porta al centro del labirinto: Asterione, il Minotauro, non è solo. C’è qualcuno con lui e gli racconta la sua condizione, ovvero l’attesa per la propria liberazione attraverso la morte per mano di un uomo (l’eroe Teseo) che prima o poi il nostro Minotauro sa (e desidera) che ci arriverà, in quel labirinto. Che è una prigione. Ma anche casa, la sua casa. E chi sarà questo qualcuno con lui, sarà Teseo, finalmente arrivato? Chissà. Di certo sembrano conoscersi da tempo, suonano insieme, cantano, si sbeffeggiano, litigano, si divertono. Sarà vero? Oppure ciò che prende vita davanti ai nostri occhi è solo un sogno, un’allucinazione dello stesso Asterione? Lo spettacolo rientra nel progetto Per Aspera ad Astra – come riconfigurare il carcere con la cultura e la bellezza.