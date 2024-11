Bari si prepara al Natale: anche i privati illuminano la città

(di Adalisa Mei) Bari si prepara al Natale. Fervono i preparativi in questi giorni per le luminarie e gli addobbi per le festività, affinché cittadini e turisti possano godersi a pieno l’atmosfera natalizia in città. Via Sparano e via Argiro sono già pronte per accendersi per le feste. Si attende anche un grande albero davanti alla chiesa di San Ferdinando. Piano piano prende forma anche l’imponente albero Amgas che svetterà in piazza Ferrarese. Sarà acceso la sera del 6 dicembre, giorno dedicato a San Nicola. Avrà un’illuminazione omogenea fornita da 50mila luci calde a led. L’installazione dovrà essere completata entro il 5 dicembre, quindi il giorno prima della sua accensione.

Amgas, inoltre, prevede l’allestimento, sempre entro il 5 dicembre, , di “tetti di luce” a led in piazza Mercantile, nel primo tratto di via Vallisa (fino all’incrocio con via Gironda), in via Vallisa fino a piazza Mercantile e piazza del Ferrarese, in strada Filioli fino a Palazzo Calò Carducci, in via Roberto il Guiscardo, sulla facciata di Palazzo di Città, dall’arco di piazza Chiurlia al Castello Svevo (girando da via dei Dottula fino alla Cattedrale), in via Re Manfredi, in via del Carmine fino all’arco di San Nicola, in strada Palazzo di Città, in via Gironda e in strada degli Orefici.

Ma quest’anno sono tantissime le iniziative si soggetti privati, associazioni e aziende interessate a installare luminarie e decorazioni lungo le vie del territorio comunale. L’iniziativa è volta a incentivare la partecipazione attiva della comunità locale e dei privati nel creare un’atmosfera natalizia suggestiva. Sarà cura e spesa dei partecipanti provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla rimozione delle luminarie, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza e uniformità estetica.

Sarà quindi installato un luminoso “Albero a foglie” con struttura in alluminio di 13.50 metri composta da 14 piani più puntale, sul marciapiede antistante il Teatro Petruzzelli tra via Alberto Sordi e corso Cavour. Poi è atteso un trenino con struttura in alluminio verniciata oro alto 3.50 mt e largo 4.70 mt con pannello retroilluminato, da posizionare in Via Argiro n. 68 – 71. E ancora un angelo luminoso sarà presente in piazza dell’Odegitria.

Sarà la prima volta per Bari poi che la magica atmosfera del Natale e il mare di inverno si fonderanno in un abbraccio che promette di rendere indimenticabili le festività natalizie. Un grande albero di Natale dell’altezza di 10 metri e dal diametro di due comparirà sul litorale cittadino. Sulla lunga spiaggia di Pane e pomodoro. Un ampio tappeto rosso e degli steccati in legno circonderanno, poi, un maestoso trono di Santa Claus per la felicità dei più piccoli. Una iniziativa privata a cura dell’associazione Smile Puglia Ets che partirà dal 4 dicembre per terminare il 2 gennaio. Renderà magico il lungomare.

Confermato anche il villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto che accoglierà i bambini e i loro genitori con eventi, animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi, spettacoli circensi e musicali e musical e incontri con cantastorie. Nel Villaggio si potrà visitare la casa di Babbo Natale e le casette in pan di zenzero con set immersivi a tema dove avranno luogo attività ludiche e sarà possibile scattare selfie.

In centro città si potrà passeggiare e fare shopping nel tradizionale mercatino sulla Muraglia, in programma dal 6 al 26 dicembre.