Campagna e spot per un uso consapevole degli antibiotici

“Bisogna mantenere alta l’attenzione sulla antibioticoresistenza (Amr), che è diventata una emergenza di Sanità pubblica a livello globale”. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci presentando al ministero la campagna nazionale e lo spot per l’uso consapevole degli antibiotici, insieme al presidente dell’Aifa Robert Nisticò. Testimonial della campagna il conduttore televisivo Massimiliano Ossini. Lo spot verrà trasmesso sulle reti Rai e le altre reti nazionali, sui social e in radio.

“Se i batteri diventano resistenti- ha detto Schillaci – i farmaci antibiotici perdono efficacia contro infezioni anche gravi. La medicina ha fatto enormi passi avanti ma a causa delle amr ospedaliere si può perdere un paziente in poche ore e questo ci fa tornare indietro di anni”. Schillaci ha quindi lanciato un appello a non ricorrere all’uso fai da te degli antibiotici: “Bisogna dare informazioni corrette ai cittadini ed è fondamentale ribadire che bisogna sempre consultare il medico e seguirne le indicazioni”. Tuttavia, ha stigmatizzato, “c’è anche un problema di appropriatezza prescrittiva sia in ambito ospedaliero che territoriale”.