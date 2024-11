Conversano si illumina per le feste, tutto pronto per Borgo di Natale

Anche quest’anno Conversano è pronta a trasformarsi in un magico e avvolgente Borgo di Natale. Con un cartellone ricco di appuntamenti, l’iniziativa prenderà ufficialmente il via domenica 1 dicembre alle ore 18.00 con l’accensione di una spettacolare installazione luminosa in Piazza Castello nel corso di una celebrazione dedicata alla comunità che si prepara a coinvolgere cittadini e visitatori. Tema di questo Natale 2024 il “ritorno alle tradizioni” richiamato sin dagli allestimenti, un insieme di dettagli e tradizioni condivise attraverso le quali la Città ripropone l’intima e magica atmosfera che abita le case durante le feste, trasformandosi in un grande salotto dove accogliere tutta la comunità cittadina per le feste. Ad addobbare il centro storico, infatti, ci saranno i simboli tipici della festa più amata dell’anno: un grande albero di Natale, che – avvolto dalle eleganti decorazioni luminose e arricchito quest’anno dal tipico trenino rievocato in film e racconti natalizi – dominerà Piazza Castello e il presepe che troverà spazio in Largo Conciliazione, fino a raggiungere Villa Garibaldi che per l’occasione si trasformerà in un grande spazio elegante e luminoso.

Eventi e animazioni: un Natale per tutti – Come di consueto, non mancheranno eventi per tutte le età. A partire da domenica e per ogni weekend, fino al 6 gennaio, il centro storico di Conversano sarà infatti animato da mercatini, concerti gospel, spettacoli per bambini, laboratori creativi e tanto altro ancora. Coinvolgimento assicurato anche grazie alla partecipazione attiva delle scuole che – ripercorrendo il tema scelto – hanno programmato appuntamenti mirati e pensati per tutte le fasce d’età. Tra gli appuntamenti da non perdere il Presepe Vivente Medievale, il Festival dei Giochi e la corsa dei Babbi Natale con il Giro degli Archi – Winter Edition. Grande attrazione in Corso Domenico Morea, oltre alla pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale con la fabbrica di giocattoli e dolciumi, che farà sognare grandi e bambini. E a proposito di sogni, con il Borgo di Natale spazio anche al buon cibo e all’artigianato con le caratteristiche casette che permetteranno di assaporare prodotti enogastronomici tradizionali e i tanti mercatini.

Gli attori principali del progetto – L’organizzazione del Natale di Conversano è il risultato del lavoro congiunto dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Lovascio e dell’Assessore alla Cultura, Turismo, Spettacolo – Katia Sportelli, con la collaborazione dell’Assessore al Bilancio e Decoro Urbano – Francesca Lippolis, e l’Assessore alle Attività Produttive – Tiziana Palumbo. Anche quest’anno, il progetto intende valorizzare le tradizioni locali in un’ottica contemporanea, rendendo Conversano un punto di riferimento per le festività natalizie in tutta la regione, attraverso un programma ricco e inclusivo rivolto a famiglie, giovani e visitatori. L’appuntamento è dunque per domenica 1 dicembre alle ore 18:00 in Piazza Castello, per dare ufficialmente avvio al Natale conversanese che – tra magia, innovazione e tradizione – si prospetta già ricco di appuntamenti ed eventi da non perdere.