Demanio, bando per 11 beni: anche Case del popolo e del fascio

Case cantoniere, una stazione ferroviaria, un’ex Casa del Popolo, una caserma e un faro della costiera amalfitana tra gli 11 beni che l’Agenzia del Demanio propone in concessione a privati tramite bandi pubblicati oggi sul sito dell’Agenzia. Si tratta della seconda tranche del 2024 dei bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia pubblica due volte l’anno. La concessione di valorizzazione, spiega una nota, permette all’Agenzia di affidare gli edifici dello Stato, fino a un massimo di 50 anni, a investitori italiani ed esteri in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione, sottraendoli al degrado e assicurandone la fruizione pubblica. Gli immobili proposti nei bandi sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e rappresentano varie tipologie di edifici pubblici di valore storico e identitario.

I beni a bando sono: la ex caserma De Amicis a Sulmona in Abruzzo (rete Dimore), ex casa cantoniera a Irsina in Basilicata (rete Cammini e Percorsi), l’ex casello ferroviario a Montescaglioso in Basilicata (rete Cammini e Percorsi), il faro di Capo d’Orso a Maiori in Campania (rete Fari, Torri ed Edifici Costieri), l’ex stazione Vico Pitocco a Vico nel Lazio nel Lazio (rete Cammini e Percorsi), parte dell’ex Casa del fascio a Lentini (SR) in Sicilia, un fabbricato in Piazza Purgatorio a Sciacca in Sicilia (rete Cammini e Percorsi), l’ex casa del Popolo a Mazzarino in Sicilia (rete Cammini e Percorsi), magazzini sotto l’ex chiesa del Collegio a Siracusa in Sicilia (rete Cammini e Percorsi), l’ex casa cantoniera di Rigali a Gualdo Tadino in Umbria (rete Cammini e Percorsi), l’ex casa cantoniera di Mengara a Gubbio in Umbria (rete Cammini e Percorsi).