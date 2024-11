Estorsione e minaccia morte per droga, arrestato 35enne nel Brindisino

Con le accuse di estorsione e detenzione di sostanze stupefacenti un 35enne è stato arrestato dai carabinieri a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Secondo quanto è stato accertato dai militari, l’uomo avrebbe minacciato di morte di morte e picchiato un 43enne pretendo la restituzione di un presunto debito di 17mila euro per droga, in particolare cocaina. A rivolgersi ai carabinieri è stata la vittima; le forze dell’ordine dopo aver acquisito una serie di elementi hanno arrestato l’indagato che aveva intascato, intanto, la prima trance di 500 euro. La somma è stata restituita al 43enne. Nella casa del 35enne, invece, gli inquirenti hanno scoperto e sequestrato 55 grammi di cocaina.