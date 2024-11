Medico aggredito a Corato, Asl Bari: “Inaccettabile atto di violenza”

«Ennesimo, inaccettabile atto di violenza contro un operatore sanitario». Il direttore generale facente funzioni della ASL Bari, Luigi Fruscio, stigmatizza in modo netto quanto accaduto nella serata di ieri nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Corato, dove un medico specializzando è stato improvvisamente colpito al viso con uno schiaffo da un utente che, oltre a non voler attendere il proprio turno, ha manifestato intemperanze anche evitando di sottoporsi al normale triage.

Il giovane specializzando è stato soccorso dall’altro medico e dagli infermieri impegnati in Pronto Soccorso e ha ricevuto 5 giorni di prognosi, peraltro rifiutati per essere comunque in servizio, in altro ospedale, già quest’oggi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ai quali il medico aggredito ha sporto denuncia contro ignoti.

Il direttore generale Fruscio, nell’esprimere personalmente al giovane medico – contattato telefonicamente – la solidarietà sua e dell’azienda, assicura che la ASL Bari gli garantirà tutto il supporto possibile, sia dal punto di vista legale sia mettendo in campo gli strumenti per prevenire criticità: «Abbiamo il dovere di utilizzare tutti i mezzi e le risorse disponibili per tutelare i nostri operatori, prevenire e ridurre i rischi di aggressione e migliorare la gestione dei rapporti con gli utenti».