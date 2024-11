Mondiali Sup, argento e bronzo per Ricco del Barion

Un argento e un bronzo per Nicolò Ricco del Canottieri Barion ai Mondiali di stand up paddle disputati a Sarasota, in Florida. Nella rassegna iridata sotto l’egida della International Canoe Federation il diciottenne barese ha ottenuto un secondo posto nella finale di Technical Race ed il terzo nella Long Distance nella categoria di Junior, confermandosi tra le promesse più brillanti a livello internazionale. Presente ai Mondiali assieme alla compagna di sezione Velia Pisanelli, Ricco è salito sul podio cedendo solo ad un’agguerrita componente nipponica. L’argento è arrivato a suggello dei 1000 metri nella Technical, percorsi con il tempo 4:12.036, a poco più di tre secondi dal risultato fatto registrare dal giapponese Nariakira Shimazu. A completare il podio, distaccato da Ricco di quasi nove secondi, il francese Simon Ackermann. Anche la Long Distance ha visto il giovane barese del Canottieri Barion tra i protagonisti sul più lungo percorso di 11,50 km che Ricco ha completato in 1:06:53.18.

Un riscontro valsogli il terzo posto dietro il giapponese Kotaro Miyahira ed il suo connazionale Nariakira Shimazu che già aveva trionfato nella Technical, con un ritardo di otto secondi e mezzo dal primo classificato e di meno di un secondo dal secondo. E così Ricco onorava al meglio la sua partecipazione all’evento svoltosi nello splendido complesso naturalistico del Nathan Benderson Park di Sarasota, in Florida, con la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 52 nazioni e la novità delle prove sprint sui 100 metri, introdotte quest’anno al posto dei tradizionali 200. Non ci poteva davvero essere chiusura d’anno migliore, per il giovane supper barese che già a settembre si è era già distinto agli Isa Sup World Championship con un ottimo quarto posto. Due medaglie che portano ovviamente lustro al Circolo Canottieri Barion a pochi giorni dal compimento del 130esimo compleanno: «Avevamo buone aspettative per questi mondiali – osserva il direttore sportivo Filippo Di Marzo – Il Barion vi partecipava con due promesse molto interessanti e Nicolò Ricco si è rivelato all’altezza di un contesto molto competitivo, dimostrando di essere in continua crescita. Una bella soddisfazione per lui ed ovviamente per l’intera sezione di sup diretta da Daniela Pulpo e coordinata tecnicamente da Davide Alpino».