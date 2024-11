“Again”: l’inedito di Pino Daniele a un decennio dalla scomparsa

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Again” – Pino Daniele

Dopo quasi un decennio dalla sua scomparsa, Pino Daniele torna ad emozionarci con un brano inedito: “Again”.

La canzone, registrata nel 2009, fa parte di un progetto acustico mai completato.

Il singolo si rivela essere un capolavoro di autenticità, ricreato con la sua voce e i suoi strumenti principali, la chitarra acustica ed elettrica, che si intrecciano in un arrangiamento semplice ma perfetto, come Pino stesso lo aveva immaginato.

Il testo del brano esplora temi autobiografici, e riflette sul valore dei ricordi, sull’importanza delle radici. Sottolinea l’essenza del nostro essere, indipendentemente da dove ci troviamo nel mondo: “E ricomincia ancora – On the road again”.

Il video che accompagna il brano è altrettanto emozionante: una raccolta di immagini intime riprese durante le sessioni in studi, ma anche una serie di scorci di Napoli, tra cui Castel dell’Ovo e lo stadio Diego Armando Maradona, seguiti dalle parole del cantautore che sembrano parlare direttamente all’oggi.

In questo contesto di emozione, impossibile non considerare che il brano inedito è stato fatto ascoltare al pubblico, per la prima volta, proprio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, poco prima della partita Napoli-Roma, lo scorso 24 novembre.

Durante l’evento, lo stadio è stato immerso nell’oscurità e sono state proiettate immagini suggestive accompagnate dalla voce di Pino Daniele, registrata durante un concerto a Londra nel 2013. L’iniziativa è stata organizzata dalla famiglia del cantautore come omaggio speciale, in avvicinamento al decimo anniversario della sua scomparsa e al settantesimo dalla nascita, entrambi ricorrenze del 2025​.

Da oggi “Again” è disponibile su tutte le piattaforme. Ancora una volta avremo quindi il privilegio di ascoltare una delle più belle ed intense voci italiane in un brano che non è solo una canzone ma un dialogo intimo e senza tempo. Un invito a fermarci, ascoltare, e sentire che l’arte non muore mai.