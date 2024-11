Attività storiche, a Bari la consegna dei riconoscimenti

Un riconoscimento alle attività storiche che operano da anni sul territorio di Bari e provincia. È quanto sarà consegnato lunedì 2 dicembre, alle ore 10, nella sala conferenze CCIAA di Bari dove saranno premiate le attività storiche e di tradizione dei maestri artigiani della provincia di Bari per le fasce d’età 30/40/70 anni, ottenendo così il riconoscimento utile all’inserimento nell’Albo Regionale. Anche le 43 aziende che hanno presentato la domanda su iniziativa della Confesercenti Provinciale di Bari, ed attraverso il centro servizi CAT Imprendo Puglia Confesercenti Bari saranno per l’occasione premiate. Il bando della Regione Puglia è ancora aperto e quindi il CAT, delegato dalla stessa, continuerà a svolgere ininterrottamente e gratuitamente l’attività di supporto in tal senso, sia per le imprese associate e non, del territorio della provincia di Bari.

Le 43 aziende della provincia di Bari si inseriscono nelle 469 attività storiche che verranno premiate nel corso del tour regionale per la consegna dei riconoscimenti, organizzato da Regione Puglia in collaborazione con le Camere di Commercio e nel corso della cerimonia saranno consegnati gli attestati e del materiale per l’esposizione visiva del logo alle attività storiche e di tradizione della Puglia riconosciute quest’anno. “Continuiamo ad affiancare la Regione in questo importante lavoro di valorizzazione del patrimonio delle imprese di Puglia, – ha affermato Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Bari – soprattutto di quelle che nonostante il periodo della pandemia e delle difficoltà economiche resistono superando innumerevoli difficoltà, soprattutto relative a quelle di un mercato in continua evoluzione. Queste realtà sono di fondamentale importanza all’interno dei tessuti urbani delle nostre città perché sono un patrimonio a servizio della cittadinanza e vanno preservate. Auspichiamo che ci siano, presto, delle tangibili misure da parte delle istituzioni regionali e comunali a sostegno di tutte le imprese già iscritte in questo albo Regionale”, ha concluso. Ecco le attività che otterranno il riconoscimento: premiazione 2-12-24

Foto repertorio