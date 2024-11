Bari, 50enne tenta furto in supermercato: agente lo ferma

Tenta di rubare in un supermercato, ma viene fermato da un agente fuori servizio. È accaduto questa mattina, nel quartiere Carrassi di Bari. Un agente della Polizia Locale di Bari è intervenuto per sventare un furto in un supermercato. L’uomo, si trovava nei pressi dell’esercizio commerciale quando ha notato due uomini rincorrere un soggetto, gridando frasi come “Restituisci tutto!”. Insospettito, si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo.

I due, poi identificati come dipendenti di un’attività commerciale della zona, hanno spiegato di aver visto un uomo nascondere nella propria borsa della merce prelevata dagli scaffali del supermercato. Il presunto ladro, fermato dall’agente, si è inizialmente rifiutato di restituire gli articoli rubati. Notando il suo comportamento agitato e atteggiamenti che lasciavano pensare a un possibile tentativo di estrarre armi o oggetti pericolosi, l’agente ha intimato con fermezza di consegnare quanto sottratto.

L’uomo ha infine restituito la merce ma si è poi dato alla fuga, dileguandosi tra le strade del quartiere. L’agente ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Polizia Locale e la Questura, che hanno avviato le ricerche del fuggitivo, attualmente irreperibile. Il presunto autore del furto è stato descritto come un uomo di circa 50 anni, di bassa statura, con accento barese. Al momento del fatto indossava un cappellino chiaro, un giubbotto di pelle scura, jeans, una borsa a tracolla scura e occhiali da vista rosso scuro. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificarlo. La merce recuperata è stata restituita al supermercato, ma il titolare ha deciso, almeno per ora, di non sporgere denuncia. In questi casi, il reato di furto è perseguibile solo su querela di parte, mentre eventuali atti di resistenza opposti all’agente durante il fermo restano perseguibili d’ufficio.

