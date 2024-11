Bari, apre il “Meeting del volontariato”: al via la 16esima edizione

Inaugurato questa mattina, nello Spazio Murat in piazza del Ferrarese e davanti ad un pubblico di più 200 studenti, il Meeting del Volontariato, la manifestazione con cui il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV – organizzatore dell’evento – celebra annualmente tutti coloro che coniugano impegno e partecipazione a favore dell’altro. Giunto alla sua sedicesima edizione, il Meeting del Volontariato – intitolato quest’anno “IRRESPONSABILI”– ha aperto i battenti alla presenza della vice sindaca Giovanna Iacovone, delle assessore al Benessere Sociale e alle Culture Elisabetta Vaccarella e Paola Romano e della presidente e del direttore del CSV San Nicola OdV Rosa Franco e Alessandro Cobianchi. Contestualmente, all’interno dell’ex Mercato del Pesce al via il Villaggio del Volontariato, in cui circa 130 associazioni si alterneranno nelle 50 postazioni preparate per accogliere il pubblico: un momento per entrare in contatto con le vere anime del Terzo Settore locale, conoscere le attività svolte sul territorio e perché no, comprendere e avvicinarsi ad un nuovo stile di vita. Ogni associazione esporrà manufatti artigianali e gadget di ogni tipo, per i primi regali in vista delle festività natalizie.

“Il titolo di quest’anno è “Irresponsabili”- ha spiegato la presidente del CSV San Nicola Rosa Franco -. E’ un titolo che vuole provocare, la prima R è rovesciata perché vogliamo eliminarla. Perché poi la scelta del cactus nell’immagine? Perché il cactus è una pianta che fa paura, cui non ci avviciniamo perché ci fa paura, ci prova, ci toglie la stabilità della nostra quiete quotidiana. In realtà ha una sua vita, al suo interno c’è l’acqua, quindi vita”.

“Ringrazio il CSV e tutte le associazioni che hanno profuso impegno edizione per la buona riuscita di questa nuova edizione del Meeting – ha dichiarato l’assessora al Benessere Sociale Elisabetta Vaccarella -. Dobbiamo imparare a guardare le cose da una prospettiva diversa, con uno sguardo diverso. Questa manifestazione ci invita a riflettere sulla circostanza che la responsabilità non deve essere un peso in capo al singolo ma la responsabilità è della collettiva”.

“La responsabilità è un concetto che evoca un ruolo attivo – ha dichiarato la vice sindaca Giovanna Iacovone. Non solo in negativo, come la responsabilità delle conseguenze ma come ruolo attivo di ciascuno di noi, su che ruolo si intende avere nella società. In questa prospettiva, vista come collaborazione siamo tutti responsabili. Dobbiamo assolutamente lavorare tutti”.

“Il tema del Meeting – ha dichiarato l’assessora alle Culture Paola Romano – è proprio quello di far conoscere le storie di volontariato, le storie dei singoli volontari e delle associazioni che non sono degli irresponsabili, ma sono delle persone che decidono di investire una parte del loro tempo nel migliore dei modi possibili, cioè donandosi all’altro”.

All’interno dell’ex Mercato del Pesce invece, al via il Villaggio del Volontariato. Insieme agli stand dedicati alle associazioni, laboratori e attività per tutti. In serata, la musica vintage-retrò di Misspia Dj.