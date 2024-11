“Errori nelle bollette Tari”: la denuncia di Fratelli d’Italia a Bari

Errori nelle bollette Tari? A denunciarli Michele Picaro, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. ” Sono a Strasburgo, ma in questi giorni sto ricevendo tantissime chiamate da parte di amici e residenti nel comune di Bari, in particolar modo nei quartieri in cui è attivo il sistema del ‘porta a porta’. Il motivo? Molti cittadini stanno ricevendo gli avvisi Tari senza l’agevolazione del 25% sulla quota variabile della tariffa- commenta – È un tema che ho già affrontato qualche anno fa, quando ero consigliere comunale, e ricordo che, dopo tanti interventi, migliaia di avvisi furono rettificati grazie alle segnalazioni dei cittadini, permettendo loro di ottenere la riduzione. Questa agevolazione, che comporta un risparmio medio di circa 70-80 euro all’anno per famiglia, è un diritto che non può essere ignorato. Eppure, a distanza di anni, devo purtroppo constatare che l’attuale amministrazione continua a sbagliare, creando disagi a danno dei cittadini baresi. Ancora una volta, tantissimi avvisi devono essere rettificati e gli uffici comunali, già sotto pressione, sono costretti a gestire un altro errore amministrativo. Questo è l’ennesimo esempio di inefficienza che colpisce i cittadini baresi. I residenti sono costretti a pagare le conseguenze di un’amministrazione incapace”.

“Per chi risiede nei quartieri dove è attivo il servizio di ‘porta a porta’, invito tutti a verificare che l’avviso Tari contenga correttamente l’applicazione della riduzione del 25% sulla quota variabile – conclude – Non possiamo più tollerare che i cittadini baresi siano costretti a subire errori di questo tipo, con un costo aggiuntivo per la famiglia e un ulteriore aggravio per gli uffici comunali che, invece di migliorare i servizi, sono impegnati a correggere gli errori”.