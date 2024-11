Incendio in un b&b a Napoli, muore turista leccese

Una 28enne leccese, una turista, è morta in un incendio divampato la scorsa notte in un B&B in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile. La parte esterna dell’appartamento appare completamente annerita.

Il rogo si è sviluppato tra le 4 e le 5 della scorsa notte. I vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme hanno trovato all’interno di una delle stanze del B&B il corpo carbonizzato della giovane. Non si conoscono le cause dell’incendio. Sull’accaduto sono in corso indagini degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato.

Aggiornamento:

Si chiamava Emanuela Chirilli ed era nata nella provincia di Lecce il 23 dicembre del 1996 la ragazza deceduta la scorsa notte in un B&B nella centralissima piazza Municipio, a Napoli. Al momento non sono chiari se si trovasse a Napoli per turismo e cosa abbia provocato l’incendio che le è costato la vita.

“Siamo sconvolti. Come è potuto accadere?”. Sono increduli al Cefass di Lecce, il centro di formazione che aveva frequentato per sei mesi Emanuela Chirilli, la turista di 28 anni morta nella notte nell’incendio di un b&b in piazza Municipio a Napoli. Nel 2020 aveva frequentato il corso per la durata di sei mesi per il profilo di tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia. In base ad esso poteva lavorare in asili nido, scuole materne e poteva partecipare a concorsi pubblici.