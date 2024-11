Natale a Bari, park and ride anche nei festivi

In vista delle imminenti festività natalizie, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per favorire gli spostamenti di quanti vorranno raggiungere agevolmente il centro cittadino anche nelle giornate di festa.

Di seguito quanto previsto: · abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di € 20, con validità dal 6 dicembre al 6 gennaio 2025: i titoli di viaggio sono acquistabili esclusivamente in formato digitale con l’app MUVT, utilizzando la MUVT Card o recandosi presso le rivendite presenti sul territorio cittadino · Park & Ride in esercizio nelle giornate 1, 8, 15, 22, 26, 29 dicembre e 5 e 6 gennaio 2025 · le navette A, B e C effettueranno le prime partenze dai capilinea alle ore 8 · le ultime partenze delle navette sono previste alle ore 22.50 (A), alle 22.40 (B) e alle 23.40 (C) · il 6 dicembre, giornata di San Nicola, la navetta A effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle ore 4 · nelle giornate del 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio 2025, come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti specifici programmi di servizio che saranno comunicati nei prossimi giorni. In tutti i Park & Ride cittadini si potrà utilizzare il servizio al solito costo di 1 euro + 0,30 euro per ogni passeggero trasportato, a esclusione del conducente. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800 450444.