Natale a Bari, previste aperture straordinarie dei mercati

Fervono i preparativi per il periodo natalizio a Bari. Per l’occasione, anche i mercati rionali saranno eccezionalmente aperti in via straordinaria anche la domenica. Lo ha annunciato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli evidenziando che, con apposita ordinanza, sono state disposte le seguenti aperture festive dei mercati cittadini:

· domenica 1 dicembre: mercati di Santo Spirito, Japigia e Torre a Mare

· domenica 8 dicembre: mercato del San Paolo

· domenica 15 dicembre: mercati di Carbonara e Palese

· domenica 22 dicembre: mercato del giovedì in via Salvemini (aperto fino alle ore 21)

· lunedì 23 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 24)

· martedì 24 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17)

· domenica 29 dicembre: mercato di Poggiofranco in via Madre Teresa di Calcutta

· martedì 31 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17)

· domenica 5 gennaio 2025: mercato del giovedì in via Salvemini

· lunedì 6 gennaio 2025: mercato del lunedì in via Portoghese.

Questa mattina l’assessore ha visitato il mercato del San Paolo per annunciare ad avventori e operatori le aperture straordinarie. “Da domenica – ha dichiarato – iniziano le aperture straordinarie dei mercati della nostra città. Cominciamo con i mercati di Japigia, Santo Spirito e Torre a Mare, mentre la domenica successiva sarà la volta di San Paolo, dove mi sono recato questa mattina. I mercati rionali sono il cuore pulsante del nostro tessuto economico e sociale, luoghi dove non si acquistano solo prodotti di qualità, spesso a chilometro zero, ma si vive un’esperienza che conserva tradizione, calore umano e autenticità. In un periodo storico in cui è fondamentale valorizzare il lavoro e l’impegno degli operatori commerciali, queste aperture festive offriranno a tutti i cittadini la possibilità di fare acquisti in un ambiente accogliente e vivace, contribuendo al rilancio economico del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va ai mercatali, che con professionalità e dedizione mantengono vivo ogni giorno questo spazio facendo grandi sacrifici, e ai cittadini che scelgono di sostenere il commercio locale. Perciò rivolgo a tutti l’invito a visitare i nostri mercati durante le aperture straordinarie per riscoprire il folclore e il calore che li contraddistinguono”, ha concluso.