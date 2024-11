Produceva e spacciava droga, arrestato 41enne nel Leccese

Un pizzaiolo 41enne di Lizzanello, in provincia di Lecce, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe gestito un’intensa attività di spaccio di hashish, cocaina e marijuana, utilizzando come base operativa un appartamento nella frazione di Merine, condiviso con la compagna.

Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato 143 grammi di cocaina, 670 grammi di hashish e circa due chili di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Nel garage della casa è stato inoltre scoperto un sofisticato sistema per la coltivazione di piante: una vasca con gocciolatoio, un impianto di illuminazione, un sistema di aerazione e un termostato per controllare la temperatura interna.

Foto repertorio