Scontro tra auto e furgone, due morti e due feriti nel Barese

Scontro tra auto e furgone nel Barese. È accaduto nel pomeriggio, in particolare sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari. Il bilancio è di due morti, ma ci sono anche due feriti gravi, un 23enne e un 26enne soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al Miulli di Acquaviva. Tre in totale i mezzi coinvolti tra cui il furgone e l’auto che, secondo quanto emerso, si sarebbero scontrati. Sono in corso gli accertamenti per costruire le esatte dinamiche dell’incidente. Sul posto ci sono anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Foto vigili del fuoco