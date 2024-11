Al Policlinico Bari otto bandi per direzioni unità ospedaliere

Sono otto gli avvisi pubblici aperti per le direzioni di unità operative complesse dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari. Si tratta, viene evidenziato in una nota del Policlinico, di incarichi quinquennali, come prevede la norma, che andranno a coprire pensionamenti, trasferimenti o cessazioni. L’avviso pubblico per la direzione dell’unità operativa complessa di medicina d’emergenza urgenza del Policlinico di Bari è stato pubblicato in piattaforma e scadrà il 4 dicembre. Ci sono anche gli avvisi per le direzioni delle Unità Operative Complesse di Cardiologia Ospedaliera, di Chirurgia Generale e della direzione medica di presidio la cui scadenza è fissata il 9 dicembre e la direzione dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione ospedaliera pubblicato oggi che scadrà il 30 dicembre.

Rinnovi anche per i reparti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII: sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per le unità operative complesse di anestesia e rianimazione pediatrica, di neurologia e di chirurgia pediatrica che scadranno il 9 dicembre. Tutti i bandi di concorso sono stati pubblicati su InPa, il Portale Nazionale del reclutamento, che nella pubblica amministrazione sostituisce le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale. “Proseguiamo sulla strada del rinnovamento – spiega il direttore generale dell’azienda ospedaliero Universitaria Policlinico, Antonio Sanguedolce – come annunciato dopo gli incarichi di direzione delle unità operative universitarie è la volta di quelle ospedaliere”. “Vogliamo individuare professionisti capaci e motivati, in grado – aggiunge – di guidare con competenza e visione le nostre strutture per consolidare il ruolo del Policlinico di Bari e dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII”.