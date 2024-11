Bari, controlli sui senzatetto: un cittadino straniero irregolare

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha effettuato dei mirati servizi di controllo del territorio tesi ad individuare e cercare di fornire supporto alle persone senza tetto che dimorano giornalmente in diverse zone della città.

I controlli sono stati espletati dai poliziotti della Squadra Volante, unitamente a personale dei Servizi Sociali del Comune di Bari, e proseguiranno nei prossimi giorni.

Un cittadino straniero, originario della Tunisia e con precedenti di polizia, controllato in via Capruzzi, è risultato non essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari ha notificato all’uomo il decreto di espulsione e, successivamente, ha provveduto ad accompagnarlo presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Brindisi.

foto repertorio