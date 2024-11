Bari, da domani i mercati della Coldiretti arrivano in città

Domani 1° dicembre, dalle ore 9 alle ore 21, grazie a Coldiretti, piazze Eroi del Mare si colora di giallo e verde, portando il meglio del cibo a km zero Made in Puglia. Questa volta, il mercatino si sposta in una nuova location, a Piazza Eroi del Mare, nel quartiere Umbertino, vicino ai percorsi più frequentati dai runner della città.

“Perché questo cambiamento? – racconta Lorenzo Leonetti – In Piazza del Ferrarese, infatti, si stanno allestendo le decorazioni natalizie e l’albero di Natale cittadino, quindi il nostro amato mercatino di Campagna Amica si sposterà in un nuovo, accogliente angolo della città, che ospiterà il mercato per quasi tutto il mese di dicembre. Un’opportunità unica per scoprire e acquistare prodotti locali e di qualità, perfetti per le feste, ma non solo! Come ogni anno, Campagna Amica Coldiretti continua a portare il meglio della nostra terra, valorizzando l’agricoltura italiana e promuovendo la tutela dell’ambiente, del territorio e delle tradizioni”.