Bari, degrado nel mercato di San Girolamo: “Subito interventi”

Versa in una condizione di degrado il mercato coperto di San Girolamo. Sopralluogo questa mattina dei consiglieri municipali Peppino Milella, Diego Oreste e Umberto Carli per verificare le condizioni in cui si trova la struttura dopo le denunce dei giorni scorsi sulla pioggia che cadeva sulla merce esposta. “Abbiamo constatato i disagi – commenta Peppino Milella – e avvisato il Comune chiedendo un incontro con i commercianti, per fare rinascere questa realtà che versa in condizioni igieniche e strutturali pari a zero”.

Oltre alla pioggia che penetra dal soffitto, ci sono i bagni con piastrelle e porte divelte, la pavimentazione è dissestata, c’è poca illuminazione e ci sono escrementi di colombi ovunque.