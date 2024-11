Brescia e Bari si dividono la posta: 1-1 al ‘Rigamonti’

(di Nicola Lucarelli) Avvio shock per la squadra di Longo che subisce il vantaggio del Brescia dopo soli 30 secondi. Dopo una fase di assestamento, i galletti prendono in mano le redini del match, trovando prima il gol del pareggio con Dorval, poi sprecando due clamorose chance per il sorpasso, colpendo due legni con Falletti su calcio di rigore e Novakovich. Poi, come spesso accade alla compagine biancorossa, il secondo tempo è di tutt’altro tenore, con la formazione di Maran che costruisce le migliori occasioni per vincere il match, mentre il Bari cala ritmo e baricentro. Un déjà vu insomma…

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alle rondinelle, mister Moreno Longo recupera Lasagna, ma deve rinunciare a Vicari e Matino. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: c’è Falletti dal primo minuto, Novakovich è l’unica punta.

Nel Brescia, il tecnico Rolando Maran ritrova Bisoli, ma deve fare a meno di Verreth, Fogliata, Calvani, Muca. L’allenatore biancazzurro schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: Bisoli parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Pronti via e il Brescia va in gol dopo soli 30 secondi: Mantovani liscia la palla, favorendo Moncini che colpisce il palo, poi Galazzi mette in rete. Il Bari prova a reagire al minuto 14 con Simic che colpisce di testa a lato, su cross di Pucino. La squadra di Longo la pareggia al minuto 24 con Dorval che deposita in rete, con un preciso colpo di testa, un perfetto cross di Maita. Episodio chiave al minuto 36: Mantovani viene trattenuto in area da Jallow e per l’arbitro Giua è calcio di rigore. Sul dichetto si presenta Falletti che colpisce il palo. Ancora un legno per i galletti al minuto 44: Novakovich svetta più in alto di tutti e centra in pieno la traversa, con un poderoso colpo di testa, su invito di Dorval. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per il Brescia: fuori Paghera, dentro Dickmann. Ci prova subito Moncini al minuto 48, ma il suo colpo di testa termina alto. Ghiotta chance per i padroni di casa al minuto 50, ma Radunovic è bravo a chiudere in uscita su Moncini. E’ attento, l’estremo difensore del Bari, anche al minuto 55 su colpo di testa di Juric. Primo cambio per Longo al minuto 58: dentro Lasagna, fuori un deludente Falletti. Al minuto 68, punizione di Galazzi dalla sinistra con Radunovic che ci mette la manona sul tocco in area di Bertagnoli. Borrelli non riesce ad impattare nel migliore dei modi al minuto 73, su un tiro cross di Corrado. Doppio cambio per i galletti al minuto 75 : dentro Manzari e Sgarbi, fuori Novakovich e Sibilli. Ultime sostituzioni in casa Bari al minuto 92: fuori Maita e Dorval, dentro Lella e Favasuli. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Giua. Brescia Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “Rigamonti” termina 1-1.

PAGELLE: Falletti non ne indovina una. Dorval è ovunque

Radunovic 6,5, Pucino 6 , Simic 6, Mantovani 5, Oliveri 6, Benali 6, Maita 6,5 (92′ Lella sv), Dorval 7 (92′ Favasuli sv), Falletti 5 (58′ Lasagna 5,5), Sibilli 6 (75′ Manzari 5,5) , Novakovich 6,5 (75′ Sgarbi 5,5)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 1′ Galazzi 24′ Dorval

Angoli: 1 – 3

Ammoniti: Juric, Adorni, Paghera, Falletti, Sibilli, Pucino

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 2

Possesso palla: 46% 54%

Note: Al minuto 38 Falletti ha fallito un calcio di rigore

FORMAZIONI INIZIALI:

BRESCIA: Lezzerini, Paghera, Juric, Moncini, Cistana (c), Jallow, Corrado, Galazzi, Bertagnoli, Adorni, Besaggio

Panchina: Avella, Andrenacci, Bjarnason, Bianchi, Buhagiar, Nuamah, Dickmann, Bisoli, Olzer, Borrelli, Papetti

BARI: Radunovic, Pucino , Simic, Mantovani, Oliveri, Benali, Maita (c), Dorval, Falletti, Sibilli, Novakovich

Panchina: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Manzari, Favsuli, Lella, Obaretin, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia. Assistenti: Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Mattia Politi della sezione di Lecce. Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. VAR: Davide Massa (Imperia), coadiuvato dall’ AVAR Marco Monaldi (Macerata).

(foto ssc Bari)