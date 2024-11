Malfunzionamento carte di credito: enormi disagi per black friday

Milioni di cittadini e commercianti sono stati coinvolti nei disservizi con i pagamenti tramite Pos, disagi che proseguono purtroppo anche oggi, giornata del Black Friday. Lo afferma il Codacons, intervenendo sul caso del problema tecnico registrato sulla rete dell’azienda francese Worldline.

Da due giorni gli utenti non riescono ad effettuare transazioni elettroniche, prelievi, operazioni tramite home banking e app, e pagamenti con Pos – denuncia il Codacons – Un disservizio grave che sta causando enormi disagi in tutta Italia, e che coinvolgerebbe carte e bancomat di numerosi istituti tra cui banca Bper, Banco Bpm, ma anche Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, Visa e Mastercard.

L’impossibilità di eseguire pagamenti o effettuare prelievi sta generando danni enormi ai cittadini, che non riescono ad esempio a fare la spesa, eseguire rifornimenti di carburante, pagare prestazioni e servizi, con ripercussioni negative ingenti anche per il commercio e per i negozianti. Quanto sta accadendo appare ancor più grave se si considera che oggi è il giorno del Black Friday, con milioni di italiani alle prese con acquisti nei negozi fisici e sul web, e il rischio concreto di perdere la possibilità di sfruttare gli sconti a causa del disservizio con bancomat e carte.

Per tale motivo il Codacons sta valutando la possibilità di avviare azioni legali contro i responsabili del black out che prosegue da ieri, per conto di tutti i soggetti che abbiano subito danni materiali legati ai problemi tecnici di Worldline.