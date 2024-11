“Sostanze chimiche nella cava”: esercitazione dei vigili del fuoco

Da mercoledi 26 sino a venerdì 29 novembre i vigili del fuoco hanno simulato il rilascio accidentale di una sostanza chimica pericolosa nella cava Mater Domini di Bitetto. Questa situazione ha previato l’uso di particolari attrezzature e mezzi del cosiddetto nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico e radioattivo) e particolarissime manovre da fare per contenere il rischio per le persone e le cose. Il Nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco di Bari coadiuvato dal nucleo TAS (topografia applicata al soccorso) è intervenuto per portare in salvo eventuali contaminati, contenere e risolvere la perdita. La stessa Comandante Rosa D’Eliseo ha seguito di persona alcune fasi di preparazione e organizzazione. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco anche personale del 118 che provavano i loro protocolli di decontaminazione delle vittime prima di un eventuale ricovero.