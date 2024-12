Bari, polemiche per l’ex mercato coperto a Palese: “Pericoloso”

C’è ancora degrado e abbandono in via del Turco a Palese dove, ormai da oltre 20 anni, la strada è “prigioniera” della struttura dell’ex mercato. A denunciarlo sono alcuni residenti che, ancora una volta, sono tornati a segnalare problematiche relative alle condizioni della stessa.

“La struttura è inutile – spiega una residente – non capiamo per quale ragione si ostinano a tenerla li, in quelle condizioni. Quando c’è vento, cosa che nei mesi più freddi accade spesso, abbiamo paura a camminarci vicino. Le lamiere in ferro sono così arrugginite che rischiano di volare via e cadere addosso ai passanti”, ha sottolineato. Proprio in quella via, ogni martedì, si tiene il mercato settimanale. Ma la zona non è frequentata soltanto in quell’occasione: intorno ci sono moltissimi palazzi, pub e anche scuole e supermercati.

In passato c’erano state diverse denunce per le condizioni della struttura, a nulla però sono servite: la situazione è esattamente la stessa e i residenti sono ancora privi di risposte sul futuro della struttura che, ormai, è diventata “parte del panorama”. “La zona si sta espandendo – ha proseguito la cittadina – ma restiamo isolati. Hanno costruito nuove cose, ma non si sono degnati di liberarci di questo scempio che non solo è brutto da vedere, ma è anche tanto pericoloso”, ha concluso.