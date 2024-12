Cucina, alleata della salute: in tavola la cannella

Antinfiammatoria e alleata della salute, oggi in tavola portiamo la cannella. Con il suo profumo avvolgente e il sapore speziato, la cannella, è una delle spezie più amate e utilizzate al mondo. Sebbene sia spesso associata a dolci come torte, biscotti e tisane, la cannella offre anche un sorprendente potenziale nella cucina salata. Inoltre, le sue proprietà benefiche per l’organismo ne fanno un alleato prezioso per il benessere. Ma andiamo per gradi.

La cannella non è solo un piacere per il palato, ma anche un ingrediente che apporta benefici significativi alla salute. In primis, è ricca di polifenoli, potenti antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi e riducono l’invecchiamento cellulare. Ma non solo, secondo alcuni studi è stato dimostrato che la cannella può aiutare a migliorare la sensibilità all’insulina, contribuendo a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Inoltre, i composti attivi della cannella, come il cinnamaldeide, contribuiscono a ridurre l’infiammazione e a supportare il sistema immunitario.

Infine, oltre a stimolare la produzione di enzimi digestivi, aiutando a contrastare gonfiore e crampi addominali, inserire la cannella nelle proprie abitudini alimentari può aiutare a ridurre il colesterolo LDL e i trigliceridi, contribuendo così alla salute del cuore. Sebbene venga spesso associata a preparazioni dolci, la cannella può arricchire in modo sorprendente piatti salati. Ecco due ricette per portarla in tavola in maniera differente dal solito.

Pollo alla cannella

In una ciotola, mescolare il miele, la cannella, l’aglio, il succo di limone e l’olio. Aggiungere un pizzico di sale e pepe. Marinare le cosce di pollo per almeno 30 minuti (meglio ancora un paio d’ore in frigorifero). Preriscaldare il forno a 200°C. Disporre le cosce di pollo in una teglia, versando sopra la marinata. Infornare per circa 40-45 minuti, girando il pollo a metà cottura per garantire una doratura uniforme. Servire caldo, guarnendo con rosmarino fresco. Accompagnare con verdure grigliate o riso basmati.

Zuppa di lenticchie e cannella

Sciacquare le lenticchie sotto acqua corrente e metterle da parte. In una pentola, scaldare l’olio e soffriggere la cipolla, le carote e il sedano fino a che non siano morbidi. Aggiungere i pomodori tritati, la cannella e il cumino. Mescolare bene per far sprigionare gli aromi. Unire le lenticchie e il brodo vegetale. Portare a ebollizione, poi abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento per circa 30-40 minuti, finché le lenticchie non saranno tenere. Regolare di sale e pepe, servire calda con una spolverata di prezzemolo fresco e un filo d’olio crudo.