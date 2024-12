Instagram annuncia il tasto “reset” per resettare l’algoritmo

Secondo le ultime indiscrezioni, Instagram starebbe lavorando su una funzionalità che permetterebbe agli utenti di resettare l’algoritmo del feed, il tasto “RESET”.

In pratica, dal momento che l’algoritmo suggerisce i post in base ai like, alle interazioni e ai contenuti visualizzati, tornerebbe a non avere input a disposizione e dunque questo significa che gli utenti potrebbero “azzerare” le preferenze di contenuti che l’algoritmo ha acquisito nel tempo.

Ma cosa comporta questa novità? Se da un lato la possibilità di “resettare” l’algoritmo può essere utile per offrire maggiore controllo e personalizzazione sull’esperienza di navigazione, dall’altro potrebbe significare perdere quelli suggerimenti sorprendenti dati dall’adattarsi nel tempo dell’algoritmo ai propri gusti, e che portano quindi poi alla scoperta di nuovi account, tendenze o contenuti assolutamente in linea con i propri interessi.

Certamente positivo può essere che con il reset si potrebbero allontanare contenuti o suggerimenti non più rilevanti o addirittura fastidiosi. Spesso l’algoritmo inizia a suggerire contenuti che, pur essendo basati su interazioni passate, non rispecchiano più gli interessi attuali dell’utente.

Se ben implementata, questa funzione potrebbe rivelarsi un potente strumento di personalizzazione; se mal gestita, potrebbe creare un feed meno interessante e meno coinvolgente. Non resta che aspettare di vedere come Instagram implementerà questa funzione attualmente in fase di test ma ben presto disponibile a livello globale.