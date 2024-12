Apre SpaccaBari al Fortino: “Per celebrare la passione dei presepisti”

Parte la 20ª edizione della mostra “Spacca Bari”, un evento che celebra la passione e la maestria dei nostri presepisti, che ogni anno ci offrono un’esperienza unica. La mostra, accolta con gioia da cittadini di tutte le età, è la prima iniziativa natalizia della città e porta con sé un bagaglio di tradizione che ci riempie il cuore di nostalgia per i ricordi della nostra infanzia. “Questa iniziativa – spiega il consigliere comunale Lorenzo Leonetti – è un’occasione imperdibile per apprezzare la bellezza delle tradizioni locali e il talento dei nostri artigiani, che con dedizione e passione fanno rivivere la magia del Natale. Grazie a loro, questa tradizione potrà continuare ad arricchire Bari anche per le generazioni future. Come Sindaco della notte vi consiglio di partecipare a questa mostra che, senza dubbio, rappresenta un’alternativa alla movida notturna a cui spesso siamo abituati. Vi aspettano alla sala del Fortino di Sant’Antonio dall’1 al 24 dicembre ore 10-12 oppure 17-21”.