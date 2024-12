Bari, furto nella Fondazione del San Paolo: “Azione meschina”

“Ed ora cosa dovremmo fare… È evidente che non ci conosci. Se ci avessi conosciuto, avresti saputo che quello che hai rubato non era nostro ma dei nostri bambini e bambine, mamme e papà, nonni e nonne che ogni giorno abitano la nostra Fondazione”. Così in un post sui social la Fondazione Giovanni Paolo II con sede al San Paolo commentando un furto avvenuto all’interno della struttura.

“Se ci avessi conosciuto, avresti saputo che ti avremmo fatto entrare dalla porta principale e ti avremmo dato aiuto – continua il post – Se ci avessi conosciuto, sapresti che gli uomini e le donne che animano questo posto, spendono ogni giorno della propria vita per aiutare chi è in difficoltà e non meritano un’azione così meschina. Ed ora cosa dovremmo fare? Andiamo avanti, sempre più convinti che la nostra missione è la tua salvezza!”