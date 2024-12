Bari si prepara per San Nicola: il programma per il 6 dicembre

Bari si prepara a festeggiare il suo patrono San Nicola con un ricco programma di eventi che ha avuto inizio ieri con l’esposizione della statua del Santo davanti alla Basilica.

“Abbiamo dato il via nel migliore dei modi, con l’esposizione della statua del santo e l’accensione delle luci dell’albero dedicato a Sandro Ambrosi nel piazzale antistante la Basilica – ha detto l’assessore Pietro Petruzzelli – Un momento molto suggestivo ed emozionante condiviso con tanta gente, con un’intera comunità. Il Natale è bello ma l’attesa del Natale, con i suoi riti, le sue occasioni di essere comunità, i suoi eventi per grandi e piccini è ancora più bello”.

I festeggiamenti il 6 dicembre inizieranno come da tradizione all’alba con la fiaccolata e la messa in Basilica, seguita dal “rito” della cioccolata calda e dei savoiardi.

La corsa nicolaiana è giunta ormai alla 31esima edizione ed organizzata dal circolo Acli Dalfino e dalle associazioni “Amici della pineta’ e ‘Bari road runners’. Alle 5,15 del 6 dicembre tre cortei partiranno in contemporanea da tre punti diversi della città di Bari per raggiungere la Basilica dove li attenderà il priore.

Musica, zampognari e illuminazioni scandiranno la giornata che, alle 20, sarà coronata dalla tradizionale processione, quando la statua di San Nicola lascerà la Basilica per muoversi tra i vicoli della città, accompagnata dai fedeli. Prima di portare la statua del Santo in corteo per le vie della città vecchia, vengono compiuti i riti tipici del 6 dicembre: la donazione dei Maritaggi e la consegna delle chiavi della città a San Nicola da parte del sindaco.

Alle 20 ci sarà la tradizionale accensione del grande albero in piazza del Ferrarese. Infine la chiusura alle 21 con lo spettacolo pirotecnico.

(Foto petruzzelli)