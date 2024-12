Bari, torna la ruota panoramica prima di Natale

Dopo la manifestazione d’interesse, il Comune di Bari ha dato il via libera al rilascio alla Soffiatti e Montenero Park della concessione demaniale marittima per la sistemazione su largo Giannella della ruota panoramica per sei mesi. I lavori inizieranno nelle prossime ore e l’intenzione è di avviarla prima di Natale. La ruota sarà alta 45 metri con un diametro di 41,5. Il Comune sta lavorando anche su altre richieste da parte dei privati, come ad esempio la pista di pattinaggio e altre giostre in piazza Umberto.