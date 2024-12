Bari, torna lo spettacolo “Le strade di San NIcola”

Torna sul palco del Teatro Petruzzelli lo spettacolo di solidarietà “Le strade di San Nicola”, promosso e organizzato dalla federazione omonima. A presentare i dettagli dell’undicesima edizione della manifestazione benefica, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, sono stati il presidente della federazione “Le strade di San Nicola” Lorenzo Moretti, il vicepresidente Alessio Branchi Ninni, il tesoriere Francesco Partipilo, i direttori artistici Fabio Di Credico e Aldo Augelli e i presentatori della serata Alessandra Bucci e Mauro Pulpito, alla presenza delle assessore alla Giustizia e al benessere sociale e ai Diritti civili, Elisabetta Vaccarella, e alle Culture, Paola Romano.

“Le Strade di San Nicola” è un progetto benefico che si ispira al Santo di Myra, protagonista di numerose leggende riguardanti miracoli a favore di poveri e disagiati, un’iniziativa da sempre orientata all’altruismo e alla beneficenza. Il ricavato, come ogni anno, sarà interamente devoluto per la realizzazione di progetti benefici individuati dalle associazioni confederate.

Lo show, in programma anche quest’anno la sera dell’8 dicembre alle ore 20, proporrà ancora una volta al pubblico barese artisti di fama nazionale: Riccardo Fogli, Fabio Rovazzi, il comico Francesco Cicchella, Francesca Cesarini, vincitrice dell’edizione 2023 di Italia’s Got Talent, l’attrice Ornella Muti e tanti altri ospiti. Gli organizzatori, inoltre, l’8 dicembre consegneranno il premio “Le Strade di San Nicola” a una personalità che si è distinta per generosità nel corso di iniziative solidali e il riconoscimento “Le Strade di San Nicola ART” a un artista del territorio.

“È un piacere presentare qui assieme a voi la nuova edizione di questo progetto, che di fatto è cresciuto assieme a noi in questi undici anni – ha esordito Paola Romano -. Un plauso va a tutte le associazioni che compongono la federazione Le strade di San Nicola, che hanno saputo unire la solidarietà alla cultura nel segno del welfare culturale e possiamo dire che, in tal senso, sono stati antesignani. L’8 dicembre, quindi, saremo insieme per festeggiare e raccogliere quanto seminato dopo un intenso anno di lavoro da parte delle associazioni, ognuna delle quali rappresenta un pezzo significativo di questo percorso. Noi ci impegniamo a continuare assieme a voi questo percorso, non solo l’8 dicembre ma durante tutto l’anno, perché siamo convinti che la città possa crescere solo restando insieme, nel nome della cultura e della solidarietà”.

“Per me è la prima volta e devo ammettere che è davvero emozionante presentare con voi la nuova edizione de ‘Le strade di San Nicola’ – ha proseguito Elisabetta Vaccarella -. A nome della rete del welfare desidero ringraziare gli organizzatori che hanno reso possibile uno spettacolo che darà vita a tre progetti di fondamentale importanza per la nostra comunità, due dei quali riguardano il welfare e il benessere sociale. Il primo parla al mondo giovanile, con il linguaggio del cinema, decisamente più adatto ai ragazzi, di un problema subdolo come quello relativo ai disturbi alimentari; il secondo, invece, si rivolge al mondo della disabilità offrendo una serie di strumenti nuovi ai pazienti e alle loro famiglie alle prese tutti i giorni con molte difficoltà. Pertanto mi congratulo con la federazione che, con grande cura, ha immaginato delle risposte concrete a bisogni, nuovi e antichi, della nostra comunità”.

“Anche quest’anno – ha concluso Lorenzo Moretti – abbiamo cercato di costruire uno spettacolo che possa mettere insieme divertimento ma anche momenti di riflessione. Oggi più che mai abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la città per realizzare i progetti proposti quest’anno. Si tratta di progetti innovativi che, come ogni anno, puntano a diventare ‘a tempo indeterminato’, veri e propri punti di riferimento per la città e i cittadini. Per questo ringrazio tutte le associazioni che insieme a me hanno creduto in questa realtà. Sarà una serata di beneficenza, proprio nel cuore della città del Patrono di Bari, volta a dare risalto alle tante istanze che arrivano appunto dalla strada. È possibile fare intrattenimento e spettacolo senza dimenticare chi è lontano dai ‘riflettori’: da questo semplice assioma abbiamo puntuto in questi anni a realizzare uno spettacolo che intende toccare più anime della nostra città. Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile senza la stretta collaborazione di tutti: istituzioni, cittadini e associazioni”.

Di seguito, la sintesi dei quattro progetti che la federazione Le strade di San Nicola intende finanziare:

Rotatorie sicure

Il progetto, a cura dell’associazione “aMichi di Michele Visaggi”, nasce dal desiderio di vedere utilizzato al meglio delle sue potenzialità lo strumento della rotatoria, che tanto ha fatto e continua a fare in termini di riduzione e prevenzione dei sinistri. Un approccio più sicuro e informato da parte degli automobilisti non potrebbe che rinforzare l’utilità di questo strumento nella battaglia contro gli incidenti, ancora troppo spesso mortali, che continuano a riempire le pagine di cronaca.

Rotatorie sicure prevede una prima parte di analisi e studio del Codice della strada, con il supporto di un esperto del settore, in modo da inquadrare in maniera precisa e chiara non solo le norme sul corretto utilizzo della rotatoria ma anche i principali punti di criticità dell’approccio degli automobilisti a questo strumento. Dalla sintesi di questo studio, prenderà il via la realizzazione dei prodotti multimediali che tradurranno in video e in animazione le competenze e le informazioni utili da trasferire agli automobilisti. A tal proposito saranno messi a punto un video cartoon 3D e spot cinematografici da diffondere per sensibilizzare la cittadinanza.

Vietato dire fame

Il progetto consiste nella realizzazione di un cortometraggio che intende sensibilizzare e stimolare le giovani generazioni sulla tematica del disturbo del comportamento alimentare (DCA). Target di riferimento sono ragazze e ragazzi frequentanti la scuola superiore (14-18 anni). Una volta realizzato il corto, sarà presentato in quattro scuole superiori di Bari alla presenza di uno psicologo specializzato in disturbi alimentari e di un rappresentante dell’associazione Il Giardino di Lulù, che cura la realizzazione del progetto, con l’obiettivo di innescare un confronto sul tema con gli studenti.

La realizzazione del cortometraggio sarà affidata agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, sotto la supervisione di Alessandro Piva e Antonio Palumbo, docenti dell’accademia nonché noti registi baresi. Attori del cortometraggio saranno gli stessi studenti.

Io speriamo che me la cavo

Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i genitori ad accettare la disabilità del loro figlio e a imparare a gestire al meglio le situazioni disfunzionali derivanti, senza garantire soluzioni immediate e definitive, ma attraverso nuovi modelli educativi e nuove strategie di intervento da mettere in pratica. Tutto sarà finalizzato a migliorare la relazione e la comunicazione tra genitori e figli, ad aumentare la capacità di analisi dei problemi educativi che possono insorgere e a facilitare la conoscenza dello sviluppo psicologico dei figli e dei principi che lo regolano sino all’acquisizione di metodi educativi efficaci.

Il progetto, a cura dell’associazione A.I.P.D., si svilupperà nell’arco di 12 mesi. Saranno organizzati incontri individuali e/o di gruppo con la partecipazione di entrambi i genitori di bambini di età compresa tra 0 e 10 anni. La famiglia sarà presa in carico attraverso incontri di sostegno psicologico, la partecipazione a gruppi di parent training, che permettano una condivisione emotiva, e la possibilità di costruire una rete di mutuo-aiuto che possa durare nel tempo.

Defend the health

Il progetto consiste in 20 ore di addestramento di autoprotezione a cura della asd WCRA. Attraverso lo studio di tecniche di diverse arti marziali e sport da combattimento, saranno forniti ad alcuni operatori sanitari gli elementi fondamentali della protezione personale. Per motivi didattici, le lezioni saranno riservate a 20 persone appartenenti al personale sanitario e si svolgeranno presso la palestra Angiulli Fitness Gym di Bari, in via Cotugno 10.

“Le strade di San Nicola” è una federazione composta da un gruppo di associazioni e fondazioni cittadine che hanno deciso di stare insieme per realizzare attività solidali, che si concretizzano, ogni anno, grazie allo spettacolo dell’8 dicembre, finalizzato esclusivamente a raccogliere fondi per realizzare iniziative benefiche, sempre diverse tra loro.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita presso:

· il botteghino al “Caffè Bistrot – Varietà”, in via XXIV Maggio 4, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18 alle 20.

· il sito www.vivaticket.com