Emergenza abitativa a Bari, la protesta: “Nessuna risposta dal Comune”

Il Movimento di lotta per la casa ha protestato questa mattina davanti al Comune, per chiedere conto all’amministrazione degli impegni presi dalla vicesindaca Giovanna Iacovone durante la manifestazione del 19 ottobre scorso: richiedere formalmente alla prefettura la seconda convocazione del tavolo tecnico sulla crisi abitativa avviato a febbraio e avanzare l’istanza di diluizione degli sfratti in città (impegno che secondo quanto riferito dalla stessa associazione, a oggi è ancora disatteso). Il gruppo, lo scorso 28 novembre, era salito in Consiglio comunale durante il question time per avere risposte e aggiornamenti sulla situazione.