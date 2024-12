Ordinanza anti mala movida, Romito: “Non risolve il problema”

“La sintesi è questa: l’ordinanza così com’è non va bene, non ha risolto il problema e anzi ha generato danni collaterali ad attività e in molte altre zone di Bari. Serve banalmente far rispettare le regole e le norme che oggi esistono, a tutela dei residenti e della quiete di chi vive in alcune zone di Bari”. Al termine della conferenza stampa del centrodestra al Comune di Bari che aveva ad oggetto l’ordinanza sindacale “Umbertina”, il consigliere regionale e coordinatore delle opposizioni in consiglio comunale di Bari, Fabio Romito, così commenta. “Abbiamo quindi chiesto un presidio permanente di Polizia Locale e nell’Umbertina e nelle altre zone di Bari soggette al fenomeno della movida. Serve una task force a tutela delle regole, serve sospendere le licenze di chi sbaglia, non penalizzare tutti indistintamente. Serve razionalizzare attività di uguale natura in zone già troppo affollate”. Romito conclude: “serve dare a Bari regole certe per garantire un divertimento sano nel rispetto dei residenti e di chi decide di intraprendere una attività d’impresa”.