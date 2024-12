Paletti per i medici “gettonisti”: fissate anche le tariffe

Arrivano le Linee guida che delimitano le condizioni di utilizzo dei medici e degli infermieri “gettonisti”. Il fenomeno del personale medico era esploso per i medici con la pandemia, precedente invece a questo periodo per gli infermieri a causa della carenza di questi professionisti negli organici del servizi, con costi elevati per le strutture. Con le linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale, potranno essere utilizzati nei soli casi di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga e laddove non sia possibile ovviare altrimenti alle carenze del personale sanitario. Fissati anche i limiti economici orari: dagli 85 euro per il pronto soccorso e la rianimazione fino ai 75 euro per altri servizi medici. Per gli infermieri la tariffa varia dal 28 euro per il pronto soccorso a 25 euro per altri servizi. Le linee guida sono adottate in attuazione di quanto già previsto nella legge del 26 maggio per l’affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici.