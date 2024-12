A Bari presentato il libro della ex Iena: “Ho l’Hiv da 20 anni”

Sarà presentato a Bari nella Casa delle Donne del Mediterraneo, “Cattivo sangue” un libro scritto Elena Di Cioccio. L’incontro, moderato dalla Giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Rita Schena, sarà una occasione per parlare di Aids. La Di Cioccio, (50 anni), attrice, ex Iena, apprezzata conduttrice Radio- Tv racconta nel libro del lungo, difficile, doloroso percorso con il virus HIV durato ventuno anni: dalla scioccante comunicazione della diagnosi fino alla libertà di oggi, persona non più infettiva, passando attraverso la solitudine, il dolore, di pregiudizi subiti, di stigma e senso di colpa, di paura di poter nuocere agli altri.

Questo seminario rientra delle attività del progetto “FRAGIL/mente: emergenza psico-sociale in ascolto”, approvato dalla REGIONE PUGLIA – Assessorato al Welfare – Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà – attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore dopo l’apertura dello SPORTELLO SOCIALE e quello di AIUTO PSICOLOGICO, nella Sede operativa di Bari, in Via Castromediano nr. 66, e, presso l’Ambulatorio U.O. Malattie Infettive dell’AUO Policlinico di Bari; dell’HELP DESK, con la possibilità, da parte delle persone in difficoltà che si rivolgono presso gli ambulatori di Malattie Infettive di Foggia e Lecce di essere assistiti a distanza.