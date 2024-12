Bari, nuovo asfalto in via Fanelli: oggi il sopralluogo

Oggi alle ore 9.30, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi effettuerà un sopralluogo in via Fanelli (nel tratto compreso tra via Alberotanza in occasione e via Marin) in occasione dei lavori per il rifacimento del manto stradale.

Il cantiere rientra nel più ampio progetto di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del Municipio II che prevede il rifacimento del piano bitumato e del binder di fondo per via della presenza di diffuse protuberanze causate dall’innalzamento delle radici, che hanno alterato lo stato del manto stradale.

foto repertorio