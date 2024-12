Concerti di Natale nel Barese, tutti gli appuntamenti

Domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 19.30, nella Chiesa madre di Casamassima, prende il via “Natal’è” il cartellone natalizio dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana: tredici appuntamenti distribuiti in altrettanti Comuni del territorio metropolitano che porteranno in scena un programma inedito con brani natalizi sinfonici, eseguiti in prima assoluta, commissionati dalla ICO di Bari a tre compositori: Marco Grasso (“Histoire de Scrooge et de ses fantomes”) nel ruolo anche di direttore dell’Orchestra, Giovanni Scaramuzza Fabi (“Strenna di Natale”) e Rocco Cianciotta (“Christmas Time”). Sul palco anche quattro giovani cantanti pugliesi: Antonella Baldantoni (soprano), Margherita Rotondi (contralto), Nico Franchini (tenore) e Gianpiero Delle Grazie (basso).

Qui di seguito tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 4 dicembre, ore 19.30, Chiesa madre – Casamassima;

Giovedì 5 dicembre, ore 19.30, Arca del Centro parrocchiale “Don Franco Vitucci” – Grumo Appula;

Lunedì 9 dicembre, ore 20.00, Santuario Sant’Antonio – Bari;

Martedì 10 dicembre, ore 20.30, Hotel Esperia – Sammichele di Bari

Mercoledì 11 dicembre, ore 20.30, Chiesa matrice – Santeramo in Colle;

Giovedì 12 dicembre, ore 20.00, Chiesa San Domenico – Molfetta;

Venerdì 13 dicembre, ore 21.00, Teatro Mercadante – Altamura;

Sabato 14 dicembre, ore 20.30, Teatro Vignola – Polignano a mare;

Lunedì 16 dicembre, ore 20.30, Chiesa San Francesco – Acquaviva delle Fonti;

Martedì 17 dicembre, ore 20.00, Chiesa dello Spirito Santo – Palo del Colle;

Mercoledì 18 dicembre, ore 20.00, Istituto Sant’Agostino – Noicattaro;

Giovedì 19 dicembre, ore 20.30, Teatro Radar – Monopoli;

Venerdì 20 dicembre, ore 20.30, Teatro comunale – Corato.