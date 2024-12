A Bari la Deejay ten: si torna a correre il 27 aprile

La DEEJAY TEN, la corsa non agonistica ideata da Linus, annuncia gli appuntamenti del 2025 ed è pronta per dare il via a una nuova coinvolgente edizione. La manifestazione podistica itinerante, che da vent’anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia – solo nel 2024 sono stati 70 mila i partecipanti – toccherà nel 2025 quattro città: si parte da Torino il 23 marzo per poi arrivare a Bari il 27 aprile, proseguire a Treviso il 18 maggio e approdare a Milano per il gran finale il 12 ottobre.

La Deejay Ten è un grande momento di condivisione per vivere le bellezze della città libera dal traffico quotidiano e trascorrere una domenica all’insegna dello sport e del divertimento in compagnia di Radio Deejay e gli speaker più amati dell’emittente. L’evento, a cui possono partecipare persone di tutte le età e capacità atletica, prevede due percorsi differenti da 10 e 5 km, il primo rivolto ai superiori di 16 anni e il secondo accessibile a chiunque.

Le iscrizioni per le quattro tappe sono aperte da oggi, mercoledì 4 dicembre, sul sito di Radio Deejay al link https://deejayten.deejay.it/.

Ogni iscritto riceverà una sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.