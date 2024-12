Allerta maltempo in Puglia, in arrivo pioggia e temporali

Dicembre prende il via all’insegna del maltempo in Puglia. La Protezione Civile ha infatti diramato su tutta la regione allerta gialla per la giornata di oggi e arancione per quella di domani. In particolare sono in arrivo precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Foto repertorio