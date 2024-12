Bari, a Natale non solo panettoni: ecco “Libri con i canditi”

Non solo panettoni, nel periodo di Natale a Bari ci si nutre anche di cultura. Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione di “Libri con i canditi: oltre ai panettoni regala libri e tempo del dialogo”, l’iniziativa promossa dalla commissione consiliare Culture, Politiche giovanili ed educative, Università e Scuola, assieme a una rete di librerie partner, per promuovere, in occasione delle festività natalizie, opportunità educative rivolte a bambini e bambine. Ricco il programma di appuntamenti dedicati alla lettura e momenti di convivialità, gioco e incontro, pensato per contrastare le povertà educative e promuovere la genitorialità consapevole.

A presentare i dettagli del cartellone la presidente della commissione Francesca Bottalico, la vicepresidente Valeria Amoruso e le consigliere comunali e componenti della commissione, Grazia Albergo e Angela Perna.vL’iniziativa è organizzata assieme alla Libreria Campus, Libreria Laterza, Libreria Quintiliano, Libreria Svoltastorie, Granteatrino Casa di Pulcinella e pasticceria Fanelli, che offrirà dolci natalizi durante i momenti di lettura.

“In occasione di queste festività natalizie, come commissione consiliare, vogliamo rilanciare un messaggio rivolto alle famiglie, alla città e all’intera comunità affinché si promuova un Natale sobrio, che vada oltre i comportamenti consumistici e l’esteriorità e che sia maggiormente rivolto alla cura delle relazioni, del dialogo intergenerazionale, della promozione di spazi diffusi di cultura per i più piccoli, favorendo percorsi di contrasto alle povertà educative, per le quali la Puglia, purtroppo, è prima fra le regioni del Mezzogiorno – ha sottolineato Francesca Bottalico -. Quello natalizio è un periodo in cui, in alcuni contesti sociali, le solitudini e le diseguaglianze rischiano di essere avvertite ancora di più. Questa iniziativa vuole offrire, quindi, occasioni di incontro e vicinanza, all’insegna della lettura e della fantasia, grazie alla collaborazione di una rete di librerie, che ringrazio. I libri sono spesso considerati doni economici, ma sono, in realtà, tra i più preziosi e indimenticabili che si possano offrire e ricevere, perché assieme a loro regaliamo tempo dedicato alle emozioni, all’ascolto e al dialogo. Ringrazio, oltre alle librerie, anche la pasticceria Fanelli, che donerà dolci merende da consumare durante i momenti di lettura”, ha concluso.

“Questa iniziativa intende avvicinare i più piccoli, ma anche i più grandi, alla lettura, non solo come pratica culturale, ma anche per creare momenti di condivisione rivolti a tutta la nostra comunità – ha affermato Valeria Amoruso -. Donare un libro in occasione delle festività, infatti, significa scegliere un regalo consapevole, che diffonde bellezza e arricchisce la fantasia, e aiuta a contrastare le povertà educative e a supportare la genitorialità. Ringrazio, quindi, tutti i partner per la grande collaborazione con la quale siamo riusciti a creare questo programma di appuntamenti di lettura e di convivialità”.

“Il senso di questa iniziativa è quello di aiutare a far maturare sempre più la consapevolezza della bellezza della lettura, con il valore aggiunto della condivisione con le famiglie, in modo tale che questi percorsi possano rappresentare anche un supporto alla genitorialità – ha proseguito Grazia Albergo -. Invitiamo, quindi, le famiglie della nostra città a prendere parte a questo programma di eventi, per partecipare a un momento di preziosa convivialità, leggere e, allo stesso tempo, gustare tutta la dolcezza dello stare insieme, anche attraverso la condivisione di una fetta di panettone”.

“Le librerie della nostra città sono straordinari contenitori di bellezza, e siamo felici di lanciare, assieme a loro, un messaggio così importante come quello dell’invito alla lettura, iniziando dai più piccoli – ha concluso Angela Perna -. Come commissione continueremo, in occasione di queste festività natalizie, e oltre, a lavorare per realizzare eventi e iniziative in grado di generare un impatto positivo in tal senso sulla nostra comunità”.

“Siamo lieti di essere partner di questa bella iniziativa che rinnova il progetto del Comune di mettere in rete le librerie baresi per un fine solidale – hanno sottolineato i referenti della libreria Laterza, che non hanno potuto partecipare alla conferenza stampa -. Il Natale è un’occasione per regalarsi momenti di pausa da vivere insieme alle persone care e magari in compagnia di un buon libro, senza dimenticare le persone meno fortunate di noi, alle quali non dobbiamo far mancare il nostro aiuto e la nostra attenzione”.

“Partecipiamo con entusiasmo, con una serie di aperture domenicali, a questo programma di iniziative che, in attesa del Natale, crea preziosi momenti di aggregazione per i più piccoli e per i grandi, con letture, laboratori e spazi di convivialità”: è il messaggio dei referenti della libreria Quintiliano, anche loro assenti oggi.

Il programma e la rete di librerie

Libreria Svoltastorie (via Alessandro Volta 37)

giovedì 5 dicembre, ore 18: “Carmen Mari racconta”

Per informazioni tel 080 3324276

Libreria Laterza (via Dante 49)

Mercoledì 11 dicembre, ore 17.30: lettura animata della fiaba di Hansel e Gretel, con il Granteatrino Casa di Pulcinella

Per informazioni 080 53446466

Libreria Quintiliano (via Arcidiacono Giovanni 9)

Domenica 8 dicembre, ore 11 / domenica 15 dicembre, ore 11: letture di Natale per bambini e bambine tra i 4 e gli 8 anni

Domenica 15 dicembre, ore 17: proposte di lettura e scambio di auguri con il gruppo di lettura (adulti)

Per informazioni 080 5042665

Libreria Campus (via Gioacchino Toma 76)

Domenica 15 dicembre, ore 17.30: letture natalizie a cura di Mari Lacalamita – lèggere coccole per bambini e bambine tra 5 e 8 anni

Per informazioni 080 9260560.