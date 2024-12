Bari, Babbo Natale al Policlinico: ritirerà le lettere dei bambini

Come da tradizione, il giorno di San Nicola, venerdì 6 dicembre, alle ore 10.00, Nicola Figliuolo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Babbo Natale Barese”, accompagnato dai suoi elfi, tornerà nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari per raccogliere le letterine dei piccoli pazienti oncologici.

Con Babbo Natale Barese ci sarà il Prof. Nicola Santoro, direttore responsabile del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, il Prof. Francesco De Leonardis e rappresentanti dell’APLETI (Associazione Pugliese per la lotta alle Emopatie e i tumori infantili).

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” racconta Babbo Natale Barese citando una frase di Madre Teresa di Calcutta e prosegue “l’obiettivo della nostra associazione è quello di veder nascere e regalare un sorriso ai piccoli degenti durante i giorni trascorsi in ospedale. Con la raccolta delle letterine e con tutte le nostre attività siamo lieti di supportare e collaborare con le associazioni di volontariato che già operano da anni all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica, il cui impegno quotidiano a favore dei ragazzi e delle loro famiglie, in questo reparto di eccellenza, è un grande esempio per tutti. Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che supportano le nostre iniziative benefiche”.