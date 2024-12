Bari, in una copisteria una sala giochi abusiva

Nell’ambito degli ordinari controlli amministrativi predisposti dal Questore di Bari, la Polizia di Stato ha effettuato verifiche presso diverse attività commerciali ubicate all’interno del Comune di Bari. Gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Bari hanno individuato una copisteria, regolarmente autorizzata quale punto vendita di ricarica conti di gioco che, abusivamente, aveva creato una vera e propria saletta da gioco con l’installazione di ben 6 apparecchi elettronici, non conformi a quanto previsto dalle norme in vigore e privi di autorizzazioni. Durante il controllo sono state identificate 7 persone all’interno della saletta, 6 delle quali con segnalazioni di polizia. Gli apparecchi elettronici sono stati sequestrati ed il titolare è stato sanzionato per complessivi 61.032 euro.