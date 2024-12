Bari, la rotatoria della discordia per il Fara One: il Comune rimedia

Dopo le proteste dei cittadini, in particolare dei residenti del complesso Fara One per la rotatoria che impedisce l’accesso diretto e li costringe ad allungare di chilometri il tragitto per rientrare a casa, ieri si è tenuto l’incontro con l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

Il Comune ha preso l’impegno di riaprire la strada chiusa dei frati cappuccini entro fine gennaio, primi di febbraio. In modo da concedere un accesso diretto al complesso, evitando inutili giri.

Soddisfatti i residenti che hanno richiesto e ottenuto anche una maggiore sicurezza per l’attraversamento pedonale davanti a Santa Fara. L’assessore ha illustrato anche interventi in programma su via Partipilo e su via Escrivà.