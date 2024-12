Bari, rifiuti per strada a Sant’Anna. Leonetti: “Sono indignato”

L’area ecologica nel quartiere Sant’Anna si è trasformata in una discarica a cielo aperto. E non è la prima volta. La denuncia arriva dal sindaco della notte Lorenzo Leonetti.

“Oggi, mentre mi trovavo per consegnare le pattumelle per la raccolta differenziata – racconta – ho avuto una brutta sorpresa. Non si tratta solo di un atto di inciviltà, ma di un vero e proprio crimine! Abbandonare rifiuti fuori dalle aree previste, nello specifico per lo svuotamento abusivo delle cantine, non solo danneggia l’ambiente ma mina anche il futuro della nostra comunità.

Questo è una mancanza di rispetto per la nostra città e per chi ci vive – continua Leonetti – Non possiamo continuare a tollerare chi rifiuta di fare la propria parte, dimenticando che il cambiamento inizia da ciascuno di noi.

Il quartiere merita di più! Merita di crescere, di evolversi, di essere un esempio di civiltà. E per farlo, dobbiamo tutti fare un passo avanti, rispettando le regole e trattando l’ambiente con la cura che merita”.