In Aula da 48 ore, prosegue protesta consigliere Puglia

Prosegue la protesta del consigliere regionale pugliese Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia, che da 48 ore si trova nell’aula del Consiglio regionale a Bari. Tutolo chiede chiarimenti sulla presunta “scomparsa” di 27 milioni di euro destinati al completamento della strada provinciale 109, che collega Lucera a San Severo, in provincia di Foggia.

Secondo il consigliere, i fondi erano previsti nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) fino a poche ore prima della firma del Patto per la Coesione, ma sarebbero poi stati dirottati altrove. “Questo è uno scippo politico”, denuncia Tutolo, definendo la vicenda una questione “squisitamente politica”. Il consigliere accusa inoltre che quei milioni siano stati destinati ad altre opere senza un chiaro rendiconto: “Voglio sapere chi ha deciso, dove sono finiti e per quale motivo. Pretendo risposte per le migliaia di persone che ogni giorno percorrono quella strada pericolosa”.

Ieri, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha telefonato a Tutolo per informarsi sulla situazione. “È stata una semplice chiamata di cortesia”, ha commentato il consigliere, ribadendo che la gravità della questione non è stata affrontata. Nonostante le difficoltà e il disagio, Tutolo insiste: “Pensano che dormire su una sedia o per terra mi faccia piacere? Non mi sto divertendo, ma quello che è accaduto è gravissimo”, ha concluso annunciando che durante la seduta del Consiglio prevista per domani attende risposte: “Vedremo se qualcuno avrà il coraggio di intervenire”.

Foto Facebook