Protesi ad anca e ginocchio, Policlinico di Bari primo in Puglia

Il Policlinico di Bari è il primo ospedale pubblico per numero di interventi di protesi di anca e ginocchio in Puglia. A certificarlo il Programma nazionale esiti (Pne), lo strumento di monitoraggio e analisi dei volumi delle prestazioni erogate negli ospedali pubblici e privati accreditati che Agenas pubblica ormai da dieci anni.

Nel 2023 sono stati eseguiti 420 interventi nell’unità operativa complessa universitaria di ortopedia, diretta dal prof. Giuseppe Solarino, di cui 252 protesi d’anca e 168 di ginocchio.

“È un risultato che viene da lontano – spiega il prof. Solarino che è anche il chirurgo ortopedico di riferimento per gli interventi di protesi d’anca e ginocchio – ed è frutto di un lavoro di squadra. Possiamo affermare che al Policlinico di Bari possiamo impiantare le migliori protesi, con i più moderni materiali a disposizione e con le tecniche chirurgiche più precise possibili per assicurare ai pazienti protesi funzionali e durature nel tempo”.

“Oltre alla tradizionale chirurgia protesica di anca, femore e ginocchio, abbiamo avviato da tempo un percorso innovativo sulla chirurgia vertebrale e sulla protesica della mano, sviluppando competenze che fanno del Policlinico di Bari un centro di riferimento per la chirurgia ortopedica specialistica”, conclude il direttore generale Antonio Sanguedolce.